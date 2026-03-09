La cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina è stata dichiarata ufficialmente completata da Simico, che annuncia la fine dei lavori. Nonostante l’opera sia pronta, l’impianto rimane ancora chiuso al pubblico. I lavori, realizzati in vista delle Olimpiadi invernali, sono stati conclusi, ma non è stato comunicato ancora quando verrà riaperta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Simico annuncia la fine dei lavori. La cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina, infrastruttura realizzata in vista delle Olimpiadi invernali, è stata dichiarata ufficialmente completata. A comunicarlo è Simico, la società statale incaricata di realizzare le opere legate ai Giochi. Secondo quanto riferito dall’azienda, i lavori si sono conclusi il 6 marzo, dopo aver ottenuto i nulla osta tecnici da parte di Ansfisa. Il documento di fine lavori e il collaudo statico avrebbero quindi certificato il completamento dell’impianto funiviario. Gli interventi hanno riguardato la realizzazione della struttura, l’ottimizzazione dei sistemi tecnologici e il rafforzamento delle componenti di sicurezza, con l’obiettivo dichiarato di offrire un servizio efficiente e migliorare la mobilità nella zona di Cortina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina: lavori dichiarati conclusi, ma l’impianto resta chiuso

Articoli correlati

Sicurezza in discussione per la cabinovia Apollonio Socrepes: ispezioni previste da lunedìA meno di cinque giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali, la cabinovia Apollonio-Socrepes, fondamentale per il collegamento tra il...

Cabinovia Apollonio-Socrepes, Simico risponde dopo l'inchiesta: «È sicura e vi spieghiamo perché»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - È l'opera più dibattuta, dopo l'inarrivabile pista da bob, che ha polarizzato l'opinione pubblica per lunghi mesi,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina...

Temi più discussi: Frana sulla cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina, la Procura di Belluno apre un’inchiesta; A Cortina è pronto il nuovo (discusso) impianto olimpico: Conclusi i lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes; Cortina, c’è l’inchiesta sulla cabinovia; Cabinovia Apollonio-Socrepes, Simico risponde dopo l'inchiesta: È sicura e vi spieghiamo perché.

Cabinovia Apollonio-Socrepes, Simico risponde dopo l'inchiesta: «È sicura e vi spieghiamo perché»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - È l'opera più dibattuta, dopo l'inarrivabile pista da bob, che ha polarizzato l'opinione pubblica per lunghi mesi, prima di ... ilgazzettino.it

A Cortina è pronto il nuovo (discusso) impianto olimpico: Conclusi i lavori della cabinovia Apollonio-SocrepesLa Cabinovia Apollonio-Socrepes è pronta. Lo annuncia Simico - Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 - con un comunicato diramato a una manciata di minuti dall'inizio ufficiale delle Paralimpiadi ... ildolomiti.it

Cortina d'Ampezzo, la storia infinita della cabinovia Apollonio-Socrepes. Si corre per aprire il 6 marzo, giorno inaugurale delle Paralimpiadi. L'impianto è fondamentale per l’accessibilità delle persone con disabilità alla pista Olimpia delle Tofane. x.com

Cabinovia Apollonio Socrepes: la Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta sull’impianto L’annuncio di Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera. Saldini (Simico): «Si tratta di accertamenti avviati già dai mesi scorsi finalizzati a certificare la correttezza tota - facebook.com facebook