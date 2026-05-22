Corte ONU | il diritto allo sciopero rientra tra le tutele internazionali

La Corte delle Nazioni Unite ha stabilito che il diritto allo sciopero rientra tra le tutele riconosciute a livello internazionale. La decisione riguarda un caso in cui un sindacato aveva chiesto protezione per l’azione di protesta di fronte a una legge che limitava le possibilità di sciopero. Le aziende e i datori di lavoro hanno contestato questa sentenza, sostenendo che la decisione potrebbe influenzare le normative nazionali e le restrizioni già in vigore. La sentenza si inserisce in un contesto di dibattito sul riconoscimento dei diritti dei lavoratori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui