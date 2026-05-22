Corte ONU | il diritto allo sciopero rientra tra le tutele internazionali
La Corte delle Nazioni Unite ha stabilito che il diritto allo sciopero rientra tra le tutele riconosciute a livello internazionale. La decisione riguarda un caso in cui un sindacato aveva chiesto protezione per l’azione di protesta di fronte a una legge che limitava le possibilità di sciopero. Le aziende e i datori di lavoro hanno contestato questa sentenza, sostenendo che la decisione potrebbe influenzare le normative nazionali e le restrizioni già in vigore. La sentenza si inserisce in un contesto di dibattito sul riconoscimento dei diritti dei lavoratori.
? Domande chiave Come influenzerà questa sentenza le leggi nazionali che limitano gli scioperi?. Perché i datori di lavoro contestano il principio sancito dall'ONU?. Quali dettagli tecnici sulla durata degli scioperi restano in mano agli Stati?. Come potranno gli avvocati usare questo parere nei tribunali locali?.? In Breve Riferimento al trattato sulla libertà di associazione firmato da 158 Paesi nel 1948.. Stallo decennale all'OIL risolto dopo la richiesta formale presentata nel 2023.. Potenziale uso del parere per impugnare leggi nazionali nei tribunali di tutto il mondo.. Gestione di durata e settori scioperanti ancora affidata ai singoli sistemi giuridici nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Maduro non è solo un dittatore: è il vertice di un sistema criminale che usa il narcotraffico.
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