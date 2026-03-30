Durante lo sciopero del 26 febbraio, alcuni voli programmati come scioperabili sono stati riprogrammati dalla compagnia aerea, passando dalla sera alla mattina successiva. Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno accusato la compagnia di aver ostacolato il diritto dei lavoratori di scioperare, denunciando questa modifica come una limitazione alla libertà di azione durante la giornata di protesta.

“Comportamenti non rispettosi della regolamentazione del settore e lesivi del diritto di sciopero“. È questa la pesante accusa mossa controITA AirwaysdaFilt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, in riferimento allaprotesta del 26 febbraio scorso. Una levata di scudi che le quattro sigle sindacali hanno concretizzato in una lettera indirizzata alla Commissione nazionale di Garanzia Sciopero, allegando documentazione probatoria di quanto da loro già sostenuto nell’audizione del 5 marzo 2026. Documentazione sottoscritta dai presidenti delle quattro organizzazioni e cheIl Difformeha potuto visionare da fonti dirette. È giovedì 26... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ITA Airways, i sindacati accusano: “Ha ostacolato il diritto allo sciopero dei lavoratori”

Articoli correlati

Rinnovo contrattuale, la rabbia dei lavoratori Ita Airways: verso lo sciopero del 16 febbraioAssemblea molto partecipata del personale di terra: giudicata irricevibile la proposta sul contratto.

Sindacati, domani sciopero di 24 ore personale Ita Airways e Easyjet“Domani, giovedì 26 febbraio si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways e Easyjet, con presidi dalle 10 alle 16 negli...

Una raccolta di contenuti su ITA Airways i sindacati accusano Ha...

Temi più discussi: C'è un nuovo sciopero: venerdì 27 marzo si fermano trasporti pubblici e scuola. Tutti gli orari; Istituti tecnici, la circolare MIM sulla riduzione di ore di italiano e geografia. Sindacati: Bloccare riforma; Sciopero dei trasporti marzo 2026: calendario e orari città per città; Sciopero Trasporti e Scuola: Venerdì 27 Marzo, Orari e Città a Rischio!.

Ita Airways, i sindacati proclamano lo sciopero: stop ai voli per 4 ore il 17 dicembreI dipendenti di Ita Airways si fermeranno per quattro ore (dalle 13 alle 17) il 17 dicembre. la decisione arriva dopo che si è concluso con esito negativo l’incontro tra il ministero del Lavoro e i ... corriere.it

Sciopero di Ita Airways: il 17 dicembre 4 ore di stop dei sindacatiI sindacati hanno indetto lo sciopero di tutto il personale dipendente Ita Airways per il 17 dicembre, dalle 13 alle 17. Dopo che si è conclusa negativamente la procedura di conciliazione al ... ilsole24ore.com

ITA, EX ALITALIA, VA IN POSITIVO PER LA PRIMA VOLTA ITA Airways ha archiviato il 2025 con il primo risultato in utile dalla sua nascita, raggiungendo i €209 milioni, a fronte di ricavi stabili a €3,2 miliardi. Una svolta significativa per la compagnia, che solo t - facebook.com facebook

ITA Airways, possibile accesso ai dati degli iscritti Volare: cosa sappiamo x.com