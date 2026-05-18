Le spogliarelliste agitano il GP del Canada | Sciopero nel weekend della gara vogliamo più tutele

Le spogliarelliste hanno annunciato uno sciopero durante il weekend del Gran Premio del Canada, chiedendo maggiori tutele contrattuali. La protesta è stata organizzata dal sindacato delle lavoratrici, che hanno deciso di interrompere le proprie attività in occasione dell’evento sportivo. La decisione segue una serie di richieste rivolte ai datori di lavoro, mirate a migliorare le condizioni di lavoro e i diritti delle professioniste coinvolte. L’azione ha coinvolto diverse artiste che operano nel settore dello spettacolo dal vivo.

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