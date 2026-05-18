Le spogliarelliste agitano il GP del Canada | Sciopero nel weekend della gara vogliamo più tutele
Le spogliarelliste hanno annunciato uno sciopero durante il weekend del Gran Premio del Canada, chiedendo maggiori tutele contrattuali. La protesta è stata organizzata dal sindacato delle lavoratrici, che hanno deciso di interrompere le proprie attività in occasione dell’evento sportivo. La decisione segue una serie di richieste rivolte ai datori di lavoro, mirate a migliorare le condizioni di lavoro e i diritti delle professioniste coinvolte. L’azione ha coinvolto diverse artiste che operano nel settore dello spettacolo dal vivo.
La F1 può anche diventare uno strumento di rivendicazione sindacale. E’ quello che hanno pensato i rappresentanti delle spogliarelliste di Montreal, dove nel fine settimana si corre il GP del Canada ed è ovviamente previsto un grande afflusso di persone. La minaccia, come riporta un articolo dedicato sul NY Times, è quella di uno sciopero per il prossimo 23 maggio, cioè il sabato sera che precede il giorno del GP. L'azione, organizzata dal Sex Work Autonomous Committee (SWAC), mira a colpire i club nel loro periodo più redditizio dell'anno, per rivendicare diritti fondamentali e migliori condizioni di lavoro. Il sindacato SWAC ha presentato una lista precisa di richieste, puntando i riflettori su pratiche definite sfruttatorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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