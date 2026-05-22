Corso teorico e pratico sui metodi di stesura dei tarocchi

Nel mese di maggio si terrà un corso di tre incontri dedicato alla formazione sui metodi di stesura dei tarocchi. Il percorso comprende sessioni teoriche e pratiche incentrate sugli Arcani Maggiori e Minori, con l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche dei partecipanti. Il programma prevede esercitazioni che consentiranno ai partecipanti di applicare immediatamente le tecniche apprese, senza richiedere un ruolo passivo durante le lezioni. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire le proprie conoscenze nel campo della tarologia.

«In tre incontri dedicati, nel mese di Maggio, ti daremo l'opportunità di completare la tua formazione tarologica grazie al Corso sui Metodi di Stesura degli Arcani Maggiori e Minori, un percorso tecnico, di studio e pratica, che non ti chiederà di essere un semplice spettatore passivo, ma che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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