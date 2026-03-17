Ad Arezzo un corso teorico pratico per conoscere le piante officina

Ad Arezzo si svolge un corso teorico e pratico dedicato alla conoscenza delle piante officinali. L'iniziativa coinvolge partecipanti interessati ad approfondire le caratteristiche e le proprietà delle piante utilizzate in ambito terapeutico. L'evento si tiene presso una struttura locale e prevede sessioni pratiche di riconoscimento e applicazione delle piante. La durata del corso è di due giorni.

Arezzo, 17 marzo 2026 – li. Ti piacerebbe imparare a conoscere e utilizzare le numerose piante officinali che crescono anche nel nostro territorio? Stasera con inizio alle ore 21,00, presso la sede dell’Associazione Archeosofica, i n via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola), prende il via, con una prima lezione introduttiva, aperta a tutti, un nuovo corso – laboratorio di erboristeria, rivolto proprio a coloro che desiderano avvicinarsi a questa antica “scienza”. Durante il corso, che avrà inizio martedì 24 marzo, con la guida di esperti del settore sarà possibile studiare alcune piante, le loro proprietà balsamiche e curative, e sperimentare praticamente i vari modi con cui possono essere efficacemente utilizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ad Arezzo un corso teorico pratico per conoscere le piante officina Articoli correlati A lezione per capire il proprio cane: in 22 ottengono il "patentino" dopo il corso teorico-praticoSono stati più di venti, per l'esattezza ventidue, i proprietari di cani che hanno partecipato alla decima edizione del corso loro dedicato, promosso... Confindustria Toscana Sud, ad Arezzo un corso gratuito per 20 diplomatiArezzo, 10 febbraio 2026 – Sono aperte le iscrizioni al percorso Ifts 'Digital specialist - creazioni multimediali per il content marketing', un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ad Arezzo un corso teorico pratico per... Temi più discussi: Arezzo mantenga la collaborazione con il Politecnico di Milano; Corso per operatore delle società sportive; Confesercenti Arezzo: partecipazione ed interesse per il corso Donna in Sicurezza; Metodologie trasformative e pratiche di equità nella ricerca inclusiva al centro di un convegno scientifico ad Arezzo. Ad Arezzo un corso teorico pratico per conoscere le piante officinaStasera con inizio alle ore 21,00, presso la sede dell’Associazione Archeosofica, in via Alessandro Dal Borro 58 ... lanazione.it Disostruzione pediatrica. Ad Arezzo un corso per insegnare ai genitori le manovre salvavitaL’iniziativa, gratuita, è organizzata dal Consultorio e dal 118. Il corso si svolgerà il 22 marzo, e sarà il primo di una serie di appuntamenti che, tramite l’ausilio di manichini, permetterà ai ... quotidianosanita.it Dalla Regione 150.000 euro per il comprensivo Cesalpino di Arezzo - facebook.com facebook Ondate di calore, caldo estremo e notti per riprendere fiato: Arezzo 55esima nella classifica del clima x.com