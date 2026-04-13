Casalecci si impara a salvare vite | corso pratico di primo soccorso

Domenica 12 aprile, la sede Ama Giardini di Casalecci ha ospitato un corso pratico di primo soccorso dedicato alla rianimazione cardiopolmonare e alle manovre di disostruzione. Numerosi residenti hanno partecipato all’evento, che si è svolto nel rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione. L’iniziativa ha coinvolto persone di diverse età, offrendo loro competenze fondamentali in ambito di emergenze sanitarie.

Domenica 12 aprile, la sede Ama Giardini di Casalecci è diventata il cuore pulsante della prevenzione sanitaria locale, accogliendo numerosi residenti per un corso pratico su rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione. L’iniziativa, che ha una partecipazione molto alta, ha trasformato il quartiere in un polo formativo temporaneo per la gestione delle emergenze mediche. Tecniche salvavita e sinergia tra i soccorsi. L’appuntamento formativo, offerto gratuitamente alla cittadinanza, si è concentrato sull’apprendimento di procedure cruciali che possono determinare il confine tra la sopravvivenza e la perdita della vita. I partecipanti hanno affrontato l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, le manovre necessarie per liberare le vie respiratorie e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casalecci si impara a salvare vite: corso pratico di primo soccorso Leggi anche: Salvini e il primo soccorso. Il vicepremier 'impara' a salvare vite "Ambasciatori di primo soccorso", anche a scuola gli studenti imparano a salvare viteUna settantina gli studenti faentini coinvolti nel progetto promosso dal Rotary Club.