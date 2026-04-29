Orientation Lab di accoglienza e promozione turistica | successo per il primo dei 4 incontri

Si è svolto con successo il primo dei quattro incontri dell’Orientation Lab, il percorso di formazione dedicato all’accoglienza e alla promozione turistica promosso dal Comune di Erchie. L’evento si è tenuto nella località e ha visto la partecipazione di operatori e professionisti del settore, che hanno approfondito tematiche legate alla promozione del territorio. Le sessioni sono state organizzate per offrire strumenti pratici e aggiornamenti sulle strategie di accoglienza turistica.

ERCHIE – Si è concluso con successo il primo appuntamento, dei quattro previsti, dell’Orientation Lab di accoglienza e promozione turistica, percorso intensivo di formazione dedicato alla promozione territoriale promosso dal Comune di Erchie. L’incontro, tenutosi presso la Biblioteca comunale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Dalla crociera all'autodromo, nasce l'asse Ravenna-Imola per un nuovo sistema di accoglienza e promozione turisticaL'obiettivo della sinergia è realizzare un sistema capace di rafforzare l’attrattività del territorio e generare nuove opportunità di sviluppo tra il... Erchie punta sul turismo: progetto Job Suite, al via l'Orientation LabERCHIE - Anche il Comune di Erchie punta e si impegna nelle politiche attive del lavoro e nella valorizzazione del territorio. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Erchie punta sul turismo: progetto Job Suite, al via l'Orientation Lab; Nasce l’Orientation Desk. Erchie punta sul turismo: progetto Job Suite, al via l'Orientation LabAccoglienza e promozione turistica con Cosimo Buzzerra, Ceo di Buzz Experience: un percorso intensivo di formazione, al via il 28 aprile presso la Biblioteca Comunale ... brindisireport.it Monteleone di Puglia paese dell’accoglienza. Corsi di orientamento formativo e lavorativo per ospiti stranieriL’inserimento scolastico e lavorativo anche per i tanti ospiti stranieri che Monteleone di Puglia ospita da tempo in paese grazie ai progetti di integrazione sociale. Al via l’Orientation Lab del ... immediato.net Nasce l’Orientation Desk: Fasano punta sulla formazione con il progetto “Orizzonte 360°” Inaugurato ieri lo sportello informativo presso il Laboratorio Urbano: un punto di riferimento per l’orientamento al lavoro e l’iscrizione ai laboratori gratuiti. https://www.oss - facebook.com facebook Grande entusiasmo per il primo dei due Orientation Lab. Un'intera mattinata dedicata a fornire strumenti concreti per il mondo del lavoro a un gruppo di cittadini migranti del nostro territorio Un ringraziamento alla Sindaca di Foggia, ad Arci, Baobab, Anolf e x.com