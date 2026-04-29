Orientation Lab di accoglienza e promozione turistica | successo per il primo dei 4 incontri

Da brindisireport.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto con successo il primo dei quattro incontri dell’Orientation Lab, il percorso di formazione dedicato all’accoglienza e alla promozione turistica promosso dal Comune di Erchie. L’evento si è tenuto nella località e ha visto la partecipazione di operatori e professionisti del settore, che hanno approfondito tematiche legate alla promozione del territorio. Le sessioni sono state organizzate per offrire strumenti pratici e aggiornamenti sulle strategie di accoglienza turistica.

ERCHIE – Si è concluso con successo il primo appuntamento, dei quattro previsti, dell’Orientation Lab di accoglienza e promozione turistica, percorso intensivo di formazione dedicato alla promozione territoriale promosso dal Comune di Erchie. L’incontro, tenutosi presso la Biblioteca comunale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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