Montoro il sindaco Carratù in prima linea contro la chiusura dell' indirizzo Accoglienza turistica dell' Istituto Alberghiero

Da alcuni giorni, l’Istituto Alberghiero locale ha informato studenti e famiglie che l’indirizzo “Accoglienza Turistica” presso la sede di Montoro sarà chiuso a partire dal prossimo anno scolastico. Il sindaco del paese ha dichiarato di essere in prima linea per opporsi a questa decisione. La comunicazione ufficiale riguarda la sospensione delle attività legate a quel percorso formativo, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della scelta.

Da qualche giorno l’istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” ha comunicato agli studenti e alle loro famiglie che l’indirizzo “Accoglienza Turistica” per il prossimo anno scolastico sarà soppresso presso la sede di Montoro.Famiglie, docenti e studenti sono particolarmente preoccupati di tale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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