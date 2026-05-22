Corsa contro il tempo per il Pnrr | a Ravenna salta il primo cantiere milionario
A Ravenna è stato annullato il primo cantiere previsto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un investimento di diversi milioni di euro. La decisione arriva in un momento di attesa per l'avvio dei progetti legati al Pnrr, che prevedevano l'inizio di lavori in varie aree della città. La cancellazione del cantiere si inserisce in un quadro di scadenze e procedure da rispettare, mentre gli uffici comunali continuano a lavorare per definire i prossimi passi. RavennaToday.it propone approfondimenti e inchieste sul tema.
Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di RavennaToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui. Il conto alla rovescia è iniziato e, a meno di eventuali proroghe, la scadenza per tutti i progetti del Piano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
PNRR, corsa contro il tempo: l’allarme per non perdere i fondiIl Presidente di ANCE Avellino, Silvio Sarno, ha lanciato un appello urgente rivolto alle stazioni appaltanti per gestire la fase finale del Piano...
Pnrr: corsa contro il tempo, solo il 2% dei progetti è conclusoMancano ormai solo pochi mesi alla scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza e i dati che emergono dal monitoraggio degli enti locali...
Corsa contro il tempo. Fabregas vuol giocare in Europa al Sinigaglia. Già partiti i lavoriSarà una corsa contro il tempo ma in riva al lago sono cominciate già le grandi manovre. In attesa dell’ultima partita di campionato a Cremona e del verdetto definitivo (Europa League o sogno Champion ... sport.quotidiano.net
Lavoratori BCS in piazza. Corsa contro il tempo: Subito un tavolo a Roma. L’azienda non ci aiuteràAbbiategrasso, ore contate per evitare il licenziamento dei 280 dipendenti. Protesta davanti ai cancelli e un corteo che si è concluso in Municipio. msn.com
CORSA CONTRO IL TEMPO: VI SVELO IL FUTURO DELL'INTER! FIRMA CHIVU, CASO KONÉ E IL RITORNO DI CONTE?! QUI: x.com
Un intervento provvidenziale e una corsa contro il tempo che ha evitato il dramma facebook
Puoi far correre regolarmente il tempo previsto dal tuo orologio il giorno della gara? reddit