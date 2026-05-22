Corsa contro il tempo per il Pnrr | a Ravenna salta il primo cantiere milionario

A Ravenna è stato annullato il primo cantiere previsto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un investimento di diversi milioni di euro. La decisione arriva in un momento di attesa per l'avvio dei progetti legati al Pnrr, che prevedevano l'inizio di lavori in varie aree della città. La cancellazione del cantiere si inserisce in un quadro di scadenze e procedure da rispettare, mentre gli uffici comunali continuano a lavorare per definire i prossimi passi. RavennaToday.it propone approfondimenti e inchieste sul tema.

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