Corriere dello Sport | Il Napoli e Sarri in bilico
Le recenti indiscrezioni provenienti dal settore sportivo indicano che le trattative tra l'allenatore e il club partenopeo stanno incontrando difficoltà. Secondo fonti vicine alla società, il rinnovo del contratto non è ancora stato definito e le parti continuano a discutere, mentre l'allenatore si trova in una posizione incerta. La situazione ha portato diversi media a parlare di una possibile rottura tra il tecnico e la squadra, alimentando dubbi sulla sua permanenza nel prossimo campionato.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La pista che porta Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli si complica sempre di più. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la giornata di ieri non ha portato i segnali attesi dalla dirigenza azzurra e il tecnico toscano non ha ancora sciolto le riserve sulla proposta presentata da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna. Fabio Mandarini, nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, sottolinea come il pressing dell’Atalanta e l’inserimento di Cristiano Giuntoli abbiano rallentato sensibilmente il possibile ritorno del “Comandante” al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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