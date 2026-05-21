Corriere dello Sport | Il Napoli e Sarri in bilico

Le recenti indiscrezioni provenienti dal settore sportivo indicano che le trattative tra l'allenatore e il club partenopeo stanno incontrando difficoltà. Secondo fonti vicine alla società, il rinnovo del contratto non è ancora stato definito e le parti continuano a discutere, mentre l'allenatore si trova in una posizione incerta. La situazione ha portato diversi media a parlare di una possibile rottura tra il tecnico e la squadra, alimentando dubbi sulla sua permanenza nel prossimo campionato.

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