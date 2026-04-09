Sassari sotto le fiamme | rogo devastante tra Villanova e Montresta

Nelle ore pomeridiane del 9 aprile, un incendio di vaste proporzioni ha interessato la zona tra Villanova Monteleone e Montresta. Le fiamme hanno coinvolto diversi ettari di terreni agricoli, causando danni significativi al territorio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La situazione è attualmente sotto controllo, ma si prosegue con le operazioni di bonifica.

Un violento incendio ha devastato il territorio tra Villanova Monteleone e Montresta nel pomeriggio di questo 9 aprile, consumando diversi ettari di terreno agricolo. Le fiamme, scoppiate intorno alle 15:00, hanno sfruttato le condizioni ambientali sfavorevoli per propagarsi rapidamente nelle aree rurali della zona. L’intervento dei soccorsi e la gestione dell’emergenza a Villanova. Le squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero hanno guidato le operazioni di contenimento, lavorando fianco a fianco con il personale del Corpo Forestale proveniente da Villanova Monteleone. La sinergia tra i corpi ha permesso di circoscrivere l’area colpita e mettere in sicurezza il perimetro interessato dal rogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari sotto le fiamme: rogo devastante tra Villanova e Montresta Teatro Sannazaro, un vigile del fuoco al lavoro tra le fiamme del rogoLa Procura di Napoli ha avviato un’indagine sull’incendio che martedì mattina ha distrutto il Teatro Sannazaro di via Chiaia, a Napoli. Rogo a Verrayes: 3 elicotteri in azione contro le fiammeUn rogo di vaste dimensioni ha divampato questa mattina, 2 aprile 2026, nella zona di Vercorere, nel comune di Verrayes. Argomenti più discussi: Sassari, incendio in centro: fiamme in un edificio, nessun ferito; Sassari, il supermercato Eurospin nell’uliveto si farà: tutti i dettagli del progetto. Paura nel centro storico di Sassari, fiamme in un appartmentoSassari Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri, domenica 5 aprile, a Sassari, tra vicolo Viola e via Mercato, all’interno di un edificio di due piani. Le fiamme sono divampate intorno ... lanuovasardegna.it Sassari, a fuoco un rifugio per senza fissa dimoraIncendio nella notte a Sassari tra Vicolo Viola e Via Mercato: fiamme in un edificio per senza fissa dimora, nessun ferito ... cagliaripad.it #Sassari, finisce il calvario di un uomo sotto processo per il sospetto che avesse picchiato la figlioletta. Ma i lividi non erano stati causati dalle botte: assolto - facebook.com facebook