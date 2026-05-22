Cordoba, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato le differenze tra Mourinho e Chivu, sottolineando come il primo utilizzasse la comunicazione come strumento di guerriglia, mentre il secondo preferisca usare il linguaggio del calcio. La discussione si è concentrata sulla squadra dell’Inter, che ha recentemente conquistato il suo ventunesimo scudetto. Il commento del ex calciatore ha offerto una prospettiva sulle strategie comunicative adottate dai due allenatori e sul loro impatto sulla squadra.

di Stefano Cori Cordoba intervistato da La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sull’Inter di Cristian Chivu fresca vincitrice del ventunesimo Scudetto. Lei di feste da giocatore dell’Inter ne ha fatte tante. Ora si trova dall’altra parte, da spettatore, e come vive questa nuova dimensione? «È bellissimo comunque, perché tutto questo mi fa ricordare le tante volte che abbiamo celebrato tutti quei titoli. E poi ora sono contento per la squadra e i giocatori di oggi». Non era scontato, viste le perplessità dell’estate scorsa e le polemiche dopo il Mondiale per club. «All’inizio di questa stagione sicuramente c’erano tanti dubbi da parte di tante persone. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cordoba a La Gazzetta: «Mourinho e Chivu sono diversi. Mou usava la comunicazione per la guerriglia, Cristian usa il linguaggio del calcio»

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