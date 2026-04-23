Cristian Chivu sta guidando l'Inter in un momento importante della stagione, contribuendo a portare la squadra verso il titolo di campione d’Italia e la finale di Coppa Italia. La squadra nerazzurra si affida alle sue prestazioni e leadership, mentre il tecnico ha adottato un approccio che ricorda quello dello “Special One”. La squadra si prepara a un finale di stagione che potrebbe portare a un doppio traguardo.

di Lorenzo Vezzaro Cristian Chivu trascina i nerazzurri verso lo scudetto e la finale di Coppa Italia: la metamorfosi del tecnico che ricorda lo Special One. Al suo arrivo sulla panchina dell’ Inter, la preoccupazione principale riguardava la scarsa esperienza, vista come un potenziale fardello per un club con ambizioni così alte. Invece, Cristian Chivu ha ribaltato ogni scetticismo, dimostrandosi non solo un ottimo allenatore ma soprattutto un motivatore fantastico. La sua gestione emotiva e tattica ricorda molto da vicino quella di un certo José Mourinho, che il tecnico rumeno conosce bene per aver condiviso i successi del Triplete. Oggi i...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cristian Chivu come Mourinho: l’Inter scopre un leader totale e punta al Double

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Temi più discussi: Chivu come Mou? Né fesso, né pirla, ma custode dello spogliatoio; Chivu alla Mourinho: Io non sono un fesso. Sono cambiate le cose: mi sono adeguato; Inter, Chivu nella scia di Sacchi e Mourinho: il record che può raggiungere; Chivu come Mourinho? Trevisani boccia l'accostamento: Spero che Cristian faccia un altro tipo di carriera.

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