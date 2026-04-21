Il tecnico ha commentato con entusiasmo la rimonta della squadra, sottolineando come i nuovi entrati abbiano contribuito in modo decisivo alla prestazione. Ha dedicato particolare attenzione ai giocatori che sono entrati durante la partita, evidenziando il loro ruolo nel risultato finale. Il tecnico ha anche parlato della propria identità, affermando di essere semplicemente Cristian, senza paragoni con altri allenatori.

Per la prima finale da allenatore, dopo le tante da difensore dal sinistro educato, Cristian Chivu ha scelto la maniera più interista e, quindi, identitaria: folle, irrazionale, imprevedibile e, per questo, amata dai tifosi. Il popolo nerazzurro non sopporta la noia, si sa, e ama la pazzia, come quella che si scatena con una rimonta così, nata anche da una rete segnata di testa dal regista. L’Inter prosegue, dunque, su entrambi i sentieri, due trofei insieme per dimenticare le delusioni che arrivavano in serie una stagione fa e, sotto sotto, per scordare anche l’amarezza stagionale chiamata Bodo. Un’altra squadra di quattro lettere stava...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Rimonta da pazza Inter, possiamo sognare. Io come Mou? Sono solo Cristian..."

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