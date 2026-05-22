Cordì al Pythagoras | il mistero del Kathecon e il potere che frena il male

Durante una conferenza presso il Pythagoras, si è discusso di un fenomeno chiamato Kathecon, un potere che sembra avere la capacità di frenare il male. Sono state sollevate domande su cosa succede se questa forza, che impedisce i danni, ritarda anche la salvezza totale. Si è anche analizzato come un elemento ambiguo possa influenzare l’equilibrio dell’ordine globale, mantenendolo stabile o rischiando di alterarlo. La discussione ha coinvolto vari esperti nel campo della filosofia e della teoria del potere.

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? Domande chiave Cosa accade se il potere che ferma il male ritarda la salvezza?. Come può un elemento ambiguo impedire il crollo dell'ordine globale?. Perché il caos attuale mette in discussione la fine della storia?. Quali nuove forze possono contenere la frammentazione del mondo multipolare?.? In Breve Intervento del professor Cordì martedì 26 maggio alle ore 21.00 al Planetarium Pythagoras.. Riferimenti teorici a Carl Schmitt, Massimo Cacciari, Francis Fukuyama ed Ernst Bloch.. Rassegna Lo strappo nel cielo di carta con eventi presso Casa delle Erbe e Cineteatro Metropolitano.. Analisi del Kathecon tra la Seconda Lettera ai Tessalonicesi e il pensiero di Freud. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cordì al Pythagoras: il mistero del Kathecon e il potere che frena il male ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: “Kathecon, il potere che frena”: focus al Planetarium Pythagoras "Sei un mito": focus con il professor Gianfranco Cordì al Planetarium Pythagoras"Tappetini nuovi, Arbre MagiqueDeodorante appena preso che fa molto chic» cantavano nel 1993 gli 883, riferendosi a una ragazza alla quale si...