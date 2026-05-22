L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia con un punteggio di 2-0 contro la Lazio. Chivu ha segnato entrambi i gol, realizzando una doppietta. La partita si è conclusa con la squadra nerazzurra che ha conquistato il trofeo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La finale di Coppa Italia del 13 maggio 2026 ha visto l’FC Internazionale Milano alzare al cielo il titolo dopo una convincente vittoria per 2-0 contro la SS Lazio presso lo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Simone Inzaghi ha completato con successo un magnifico “Double” in questa stagione, aggiungendo il trofeo della Coppa Italia al titolo di campione di Serie A. Il match ha avuto un inizio travolgente, con la Lazio che ha segnato un gol inaspettato al 14' grazie a un autogol di Adam Marusic. Il difensore biancoceleste ha involontariamente messo la palla nella propria rete, portando i Nerazzurri in vantaggio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coppa Italia: Inter trionfa 2-0 sulla Lazio, Chivu festeggia la doppietta vincente.

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