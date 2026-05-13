L’Inter ha vinto la finale di Coppa Italia contro la Lazio con un risultato di 2-0 allo stadio Olimpico di Roma. Con questa vittoria, la squadra si è aggiudicata anche lo Scudetto, completando così una doppietta storica nella stessa stagione. La partita si è giocata davanti a un pubblico di tifosi e ha visto i nerazzurri prevalere sugli avversari in entrambe le competizioni nazionali.

Missione compiuta. L’Inter batte la Lazio per 2-0 nella finale dello stadio Olimpico, a Roma, e conquista uno storico ‘ doblete ‘ con Scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione. L’ultima squadra a riuscirci è stata la Juventus nel 2018, mentre l’Inter ci era riuscita nel 200910 quando completò poi il Triplete con Jose Mourinho in panchina. In quella squadra c’era anche Cristian Chivu, che questa volta siede in panchina e diventa il primo allenatore nell’era moderna a realizzare la doppietta di fatto alla prima esperienza in panchina nella massima serie. Una finale senza storia, risolta dai nerazzurri dopo poco più di mezzora grazie ad un autogol di Marusic e al raddoppio del solito Lautaro.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Italia, l’Inter completa la doppietta con lo Scudetto: Lazio ko in finale

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Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0

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