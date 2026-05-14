L’Inter domina la Lazio vince la Coppa Italia e festeggia la doppietta

L’Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro la Lazio, conquistando la Coppa Italia 2025-26. La partita si è conclusa dopo circa quindici minuti, con l’Inter che ha dominato sul campo e portato a casa il trofeo. La vittoria rappresenta anche la doppietta stagionale per la squadra, che ha festeggiato il successo in modo collettivo. La finale è durata pochissimo, lasciando spazio alle celebrazioni dei nerazzurri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

2026-05-13 22:55:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: La fine del Coppa Italia 2025-26 Durò appena un quarto d’ora. Quanto tempo ci ha messo Marusic a segnare un autogol dopo un cross di Dimarco che Marcus Thuram ha indirizzato di testa sul primo palo. È il primo dei gol di un’Inter che batte nettamente la Lazio e vince la sua decima Coppa Italia. Superano la Roma (9) e si piazzano secondi, alle spalle solo di una Juventus (15) che è ancora in testa. ma che vede da lontano come L’Inter festeggia la sua ‘doppietta’ in questa stagione. Lo 0-3 di pochi giorni fa in Serie A, sullo stesso palco (lo Stadio Olimpico di Roma) e con le stesse squadre, già lasciava intendere che L’Inter, campione dello scudetto qualche settimana fa, era favoritissima.🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia Notizie correlate Leggi anche: Coppa Italia, l’Inter completa la doppietta con lo Scudetto: Lazio ko in finale L’Inter vince la Coppa Italia, Lazio battuta 2-0 all’OlimpicoL’Inter di Cristian Chivu si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale disputata allo stadio Olimpico di Roma. Temi più discussi: L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la 10ma Coppa Italia; Sempre Inter, trionfo all'Olimpico: ecco il double, è la decima Coppa Italia; L’Inter domina all’Olimpico: Lazio travolta 0-3 nell’antipasto della finale di Coppa Italia; CALCIO, FINALE COPPA ITALIA – L’INTER DOMINA LA LAZIO (2-0) E REALIZZA IL DOUBLE CONQUISTANDO LA SUA DECIMA AFFERMAZIONE IN QUESTA MANIFESTAZIONE. L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la 10ma Coppa Italia x.com Panucci smonta in tv l’Inter che ha vinto la Coppa Italia: Basta coccolarla, ha fatto quello che dovevaL'ex calciatore va controcorrente in diretta a Mediaset dopo la finale dell'Olimpico e il successo dei nerazzurri sulla Lazio (0-2) ... fanpage.it L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la 10ma Coppa ItaliaPazza Inter, ma di gioia, in un Olimpico di Roma da record, per la sua decima Coppa Italia. Dopo lo scudetto, il 21/o, i nerazzurri concedono il bis: c'era stata la vittoria travolgente in campionato ... ansa.it