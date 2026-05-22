Vitali tra le aziende italiane leader della sostenibilità

Da laverita.info 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda italiana attiva nei settori delle infrastrutture, dell’energia e della rigenerazione urbana è stata inserita nella classifica Leader della Sostenibilità 2026, realizzata dal Sole 24 Ore in collaborazione con Statista. La società si distingue nel panorama nazionale per il suo impegno nel promuovere pratiche sostenibili e innovative all’interno dei propri ambiti di attività. La presenza nella graduatoria conferma il riconoscimento di un percorso orientato alla responsabilità ambientale e sociale.

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C’è anche Vitali S.p.A. tra le aziende inserite nella classifica Leader della Sostenibilità 2026, l’elenco realizzato da Il Sole 24 Ore insieme all’istituto di ricerca tedesco Statista che premia le imprese italiane considerate più solide sul fronte ESG, cioè ambiente, sostenibilità sociale e governance. La selezione è stata costruita analizzando oltre 5.000 aziende italiane attraverso 35 indicatori legati alle politiche ambientali, sociali e organizzative. Alla fine sono state individuate 240 realtà ritenute capaci di coniugare crescita industriale, innovazione e attenzione agli impatti sul territorio. Per il gruppo con sede a Peschiera... 🔗 Leggi su Laverita.info

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