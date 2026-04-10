Piacenza si conferma tra i Comuni italiani più attenti ai temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030
Piacenza si distingue nuovamente tra i Comuni italiani per l’attenzione rivolta ai temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030. La città ha sviluppato un piano strategico che coinvolge principalmente giovani, promuove l’innovazione e mira a migliorare la qualità delle politiche pubbliche. Questa attenzione si traduce in iniziative e progetti concreti rivolti a rendere il territorio più sostenibile e a lungo termine.
«Piacenza si conferma tra i Comuni italiani più attenti ai temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030, grazie a un lavoro strutturato che mette al centro giovani, innovazione e qualità delle politiche pubbliche». Così la sindaca Katia Tarasconi commenta i riconoscimenti ottenuti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Piacenza lotta ma si arrende a Perugia: è 2-0 in semifinaleI campioni del mondo espugnano il PalaBanca. Inutili i 18 punti di Bovolenta per Piacenza, troppo pesante l'assenza di Mandiraci ... rainews.it
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