Piacenza si conferma tra i Comuni italiani più attenti ai temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030

Piacenza si distingue nuovamente tra i Comuni italiani per l’attenzione rivolta ai temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030. La città ha sviluppato un piano strategico che coinvolge principalmente giovani, promuove l’innovazione e mira a migliorare la qualità delle politiche pubbliche. Questa attenzione si traduce in iniziative e progetti concreti rivolti a rendere il territorio più sostenibile e a lungo termine.