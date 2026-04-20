Contrasto alla pirateria audiovisiva | controlli durante le partite di coppa dei campioni Guardia di finanza

Durante le ultime partite di coppa dei campioni, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per contrastare la pirateria audiovisiva. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si descrivono le operazioni svolte sul territorio. Queste attività hanno portato al sequestro di dispositivi e supporti utilizzati per la diffusione illegale di contenuti sportivi, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a un’importante azione di contrasto alla pirateria audiovisiva, focalizzando l’attenzione sull’utilizzo di sistemi illeciti di streaming all’interno delle attività commerciali. In concomitanza con eventi sportivi di rilievo internazionale, quali i principali incontri della UEFA Champions League, a seguito di una capillare analisi del territorio e di risultanze ispettive pregresse, il Nucleo Speciale Beni e Servizi coordina una vasta operazione in collaborazione con i Comandi Provinciali incardinati sul territorio.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Contrasto alla pirateria audiovisiva: controlli durante le partite di coppa dei campioni Guardia di finanza Notizie correlate Pirateria tv in bar e locali, controlli della guardia di finanza anche in Abruzzo durante le serate di ChampionsControlli anche in Abruzzo contro la pirateria audiovisiva nei bar e nei locali pubblici durante le serate di Champions League. Guardia di finanza: maxi operazione contro la pirateria audiovisiva nelle attività commercialiIl Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Controlli della guardia di finanza in tutta Italia (Abruzzo compreso) contro la pirateria in streaming in bar e locali; Controlli nei locali durante le partite di Champions: stretta della Guardia di Finanza contro lo streaming illegale; Champions League, pezzotto nei locali per guardare le partite: i controlli della guardia di finanza VIDEO; Gdf, stretta sulla pirateria nei locali durante le serate di Champions. Pirateria audiovisiva nei locali pubblici: maxi?operazione della Guardia di Finanza contro lo streaming illegaleIl Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha avviato una vasta operazione di contrasto alla pirateria audiovisiva, con particolare attenzione ... inquietonotizie.it Pirateria audiovisiva nei locali, la Guardia di Finanza controlla bar e pubblici esercizi durante la Champions LeagueOperazione coordinata con i Comandi Provinciali: nel mirino bar e ristoranti che usano sistemi non autorizzati per trasmettere le partite di Champions League. Verifiche anche su aspetti fiscali e ammi ... rivieraoggi.it La Guardia di Finanza smantella un presunto network illegale: quattro ai domiciliari e flussi di denaro sotto la lente facebook Nuova caserma della Guardia di Finanza a #PiovediSacco: un segnale forte di legalità per il Veneto. È stato un onore partecipare all'intitolazione alla memoria della "Guardia M.B.V.M. Domenico Michelazzo" insieme alle massime autorità regionali e pro x.com