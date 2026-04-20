Contrasto alla pirateria audiovisiva | controlli durante le partite di coppa dei campioni Guardia di finanza

Da noinotizie.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le ultime partite di coppa dei campioni, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per contrastare la pirateria audiovisiva. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si descrivono le operazioni svolte sul territorio. Queste attività hanno portato al sequestro di dispositivi e supporti utilizzati per la diffusione illegale di contenuti sportivi, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a un’importante azione di contrasto alla pirateria audiovisiva, focalizzando l’attenzione sull’utilizzo di sistemi illeciti di streaming all’interno delle attività commerciali. In concomitanza con eventi sportivi di rilievo internazionale, quali i principali incontri della UEFA Champions League, a seguito di una capillare analisi del territorio e di risultanze ispettive pregresse, il Nucleo Speciale Beni e Servizi coordina una vasta operazione in collaborazione con i Comandi Provinciali incardinati sul territorio.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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