Al chilo o a prezzo fisso | a Udine arriva Kilopiglia l' evento dedicato al vintage

A Udine, presso Spazio Villalta, si terrà l’evento Kilopiglia, dedicato al vintage, organizzato dalla commerciante Ester Mansutti. La manifestazione si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 marzo, dalle 11 alle 19, con ingresso gratuito. Durante le due giornate sarà possibile trovare abbigliamento e accessori vintage, venduti a chilo o a prezzo fisso.

La commerciante udinese Ester Mansutti firma Kilopiglia, l'evento dedicato al vintage che animerà Spazio Villalta venerdì 6 e sabato 7 marzo, dalle 11 alle 19, con ingresso gratuito. Due giornate pensate per chi ama capi unici, atmosfere retrò e un modo di fare shopping più consapevole. “L’iniziativa nasce con l’idea di avvicinare le persone al mondo del vintage in modo semplice e accessibile – spiega Mansutti –. In un momento storico in cui il commercio vive una fase complessa e cresce l’attenzione verso sostenibilità e consumo responsabile, vogliamo proporre un’esperienza che unisca qualità, convenienza e divertimento”. Il format è chiaro e diretto: tutto il vintage che ami, al chilo o a prezzo fisso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

