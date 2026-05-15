Firenze sbarca l’East Market L’evento dedicato al vintage

A Firenze si tiene per la prima volta l’East Market, evento dedicato al vintage nato a Milano e diventato un punto di riferimento nel settore. L’appuntamento si svolge nella città toscana e raccoglie appassionati, collezionisti e professionisti interessati a oggetti e abbigliamento d’epoca. La manifestazione propone una selezione di bancarelle e stand con materiali vintage di varia epoca, offrendo un’occasione di visita e shopping per chi ama questo mondo.

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Arriva per la prima volta a Firenze ’East Market’, l’evento cult nato a Milano e diventato negli anni un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e professionisti del settore vintage. L’appuntamento è domani e domenica negli spazi di Motel, il nuovo hub eventi di Manifattura Tabacchi. Saranno oltre 100 gli espositori provenienti da tutta Italia, selezionati appositamente per questa prima edizione toscana, con migliaia di oggetti tra abbigliamento vintage, design, dischi in vinile, accessori e articoli da collezione. Negli spazi di Motel il pubblico potrà trovare vintage, second hand, modernariato, design, libri, fumetti, poster, riviste, stampe, bijoux, scarpe, borse, militaria, riciclo e riuso, oltre a brand indipendenti e curiosità provenienti da mondi e periodi diversi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Firenze, sbarca l’East Market. L’evento dedicato al vintage ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento East Market, l’evento del vintage torna a Milano domenica 22 marzoNuovo appuntamento con East Market, l’evento milanese dedicato al mondo del vintage e del second-hand, aperto a privati e professionisti, dove tutti... Firenze, Rare Market al Visarno: tra vintage, design e workshop? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i banchi dei collezionisti al Visarno? Chi condurrà i workshop creativi durante il weekend? Come si trasforma il... Firenze, sbarca l’East Market. L’evento dedicato al vintageArriva per la prima volta a Firenze ’East Market’, l’evento cult nato a Milano e diventato negli anni un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e professionisti del settore vintage. msn.com Il vintage di East Market per la prima volta a Firenze: 100 espositori tra moda, design e collezioneArriva per la prima volta a Firenze East Market, l’evento cult nato a Milano e diventato negli anni un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e professionisti del settore vintage. 055firenze.it