Spalletti arriva la notizia ufficiale sul futuro dell' ex allenatore del Napoli | il comunicato

È stata annunciata ufficialmente la conferma di Luciano Spalletti come allenatore della Juventus, con un contratto che durerà fino al 30 giugno 2028. La società ha comunicato il rinnovo attraverso un comunicato ufficiale, confermando così il proseguimento dell’esperienza dell’ex tecnico del Napoli sulla panchina bianconera. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e rappresenta un cambio di rotta rispetto alla precedente stagione.

Proseguirà l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il club bianconero ha, infatti, ufficializzato il rinnovo con l'ex tecnico del Napoli fino al 30 giugno 2028.“Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni. Da quando Luciano si è unito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Padova, ufficiale la scelta del nuovo allenatore: arriva Breda! Il comunicatoMercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique? Chukwueze Fulham, c’è la... Sammarco Verona, arriva il comunicato ufficiale del club. Sarà lui l’allenatore ad interim per il dopo ZanettiGoretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero. Temi più discussi: Rinnovo Spalletti, tutto fatto: quando arriva l'annuncio Juve e il ruolo di Chiellini; Quando arriva il rinnovo di Spalletti con la Juventus, fissata la data per la firma: durata del contratto e ingaggio dell'allenatore bianconero; Rinnovo di Spalletti in arrivo: annuncio della Juventus prima dell'Atalanta, i dettagli; Tuttosport - Juventus, Spalletti ha firmato il rinnovo del contratto. Juventus, ecco il comunicato del rinnovo di Spalletti. Comolli spiega la sceltaDopo l'annuncio social con le parole alla squadra di Luciano Spalletti in merito al suo rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028, arriva. tuttomercatoweb.com Spalletti ha rinnovato con la Juventus: come è andata fin qui la sua avventura in bianconeroLuciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus. Una firma sul prolungamento arrivata dopo settimane di discussioni proseguite sempre con la stessa idea. tuttomercatoweb.com È UFFICIALE: Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028! "Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028", ha annunciato ufficia - facebook.com facebook mah, i risultati di spalletti tra Nazionale e Juventus sono stati disastrosi a livello epocale. Questi i fatti. Poi tutti i gusti son gusti, diceva quello che mangiava il sapone. Chii tifa contro la Juve certo sarà felice x.com