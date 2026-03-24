a tu per tu con la natura le storie dei nostri alberi

Lo scorso anno abbiamo fatto un’uscita nei boschi del nostro territorio per svolgere un’attività diversa dal solito: per conoscere, comprendere ed ascoltare con attenzione la natura intorno a noi. Siamo abituati a vedere tutti i giorni la natura, ma spesso non ce ne curiamo e non ci accorgiamo di tutte la bellezza che contiene e di tutti i problemi che la sua perdita potrebbe causare a noi e al nostro Pianeta. Durante quest’esperienza abbiamo riscoperto moltissime piante del nostro territorio, con cui abbiamo persino scambiato una breve chiacchierata. Buongiorno signor albero che tipo di pianta sei? "Sono un sambuco, un albero originario dell’Europa ma mi puoi trovare anche in Asia e in Nord America". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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