Insulti razzisti a Victoria Oluboyo la consigliera denuncia | solidarietà dal Pd

Victoria Oluboyo, consigliera comunale di Parma di origini nigeriane, ha denunciato di aver ricevuto insulti razzisti e sessisti sui social media dopo aver pubblicato un post dedicato al 25 aprile. La politica ha reso pubblica la situazione, ricevendo anche solidarietà da parte di rappresentanti del Partito Democratico. La vicenda si è verificata in un momento in cui si sono accentuati commenti offensivi online, legati a un episodio di natura politica e sociale.

Insulti razzisti e sessisti sui social dopo un post dedicato al 25 aprile. È quanto accaduto a Victoria Oluboyo, consigliera comunale di Parma di origini nigeriane, che ha deciso di denunciare pubblicamente quanto sta accadendo.Sotto il suo contenuto dedicato alla Festa della Liberazione sono.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate GD e PD Lecco: "Solidarietà a Nousaiba Samti, inondata di insulti razzisti per il suo velo"Come Giovani Democratici, insieme al Partito Democratico cittadino, esprimiamo la nostra più totale e ferma solidarietà a Nousaiba Samti, giovane... «Insulti razzisti dal dirigente avversario». La denuncia di una società di basket regginaUn episodio di razzismo ha scosso il mondo del basket dilettantistico in Calabria, precisamente a seguito di una partita di Serie C Unica disputata a... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Insulti razzisti a Victoria Oluboyo. Questa volta denuncio; Insulti razzisti a Victoria Oluboyo, la consigliera denuncia: solidarietà dal Pd.