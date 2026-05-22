Consigliera della Lega sospesa dopo il commento contro Schlein | condanna netta di Giorgia Meloni

Da dayitalianews.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una consigliera del partito di maggioranza è stata sospesa dopo aver pubblicato un commento su un social network che ha suscitato numerose reazioni. La frase, rivolta a una figura politica, ha attirato l’attenzione di diversi utenti e dei media, portando alla decisione di sospenderla dall’incarico. La leader del partito ha diffuso una condanna ufficiale, condannando l’episodio e sottolineando l’importanza di rispettare le regole di comportamento all’interno del partito. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla moderazione nei commenti online dei rappresentanti politici.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il commento social che scatena le polemiche. Una consigliera della Lega è stata sospesa dal partito dopo aver pubblicato su Facebook un commento contro la segretaria del Pd, Elly Schlein, evocando il recente episodio di Modena in cui alcune persone erano state investite da un’auto guidata da El Koudri. Le parole scritte da Debora Piazza hanno immediatamente provocato una forte reazione politica e mediatica, attirando critiche trasversali sia dal centrodestra sia dal centrosinistra. La Lega prende le distanze e sospende Debora Piazza. La risposta del partito è arrivata in tempi rapidi. In una nota ufficiale, i vertici... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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