Consigliera della Lega di Lecco evoca la tragedia di Modena contro Schlein la condanna della premier Meloni
Una consigliera della Lega di Lecco ha commentato le dichiarazioni di una leader politica, definendole inaccettabili e prive di giustificazione nel dibattito pubblico. La critica si riferisce a un intervento sulla tragedia di Modena e alle successive reazioni della premier. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra le forze politiche, con alcune figure che hanno espresso condanna verso le parole dell’esponente leghista. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli interlocutori e nelle sedi istituzionali.
"Sono parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda che nelle ultime ore ha riportato al centro dell'attenzione la tragedia di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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