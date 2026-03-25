Il processo sulla discarica di Finale, attualmente sotto sequestro da parte della Procura, ha subito un nuovo rinvio durante un’udienza presso il Tribunale di Modena. La causa, legata a questioni legali di natura procedurale, era prevista per discutere della gestione e delle eventuali responsabilità legate alla discarica, ma è stata rimandata ancora una volta a causa di un cavillo procedurale.

Altra convocazione presso il Tribunale di Modena per la discarica di via Comunale Rovere, ora posta sotto sequestro dalla Procura, ed ennesimo rinvio. Della vicenda relativa alla denuncia per inquinamento ambientale presentata nel maggio 2023 da Assemblea Popolare e da Osservatorio civico Ora Tocca a Noi, a fianco dei quali si è schierato anche il Comune di Finale – e che vede imputati il legale rappresentante della società di gestione Feronia S.r.l. e l’ex dirigente responsabile del Servizio Arpae-Sac di Modena –, se ne tornerà a parlare il prossimo 28 maggio. "Anche oggi (ieri per chi legge) – fa sapere Maurizio Poletti, portavoce dell’Osservatorio Ora Tocca Noi – l’udienza è stata rinviata per l’ennesima volta per una sorta di mancata notifica ad un imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Processo sulla discarica di Finale: "Ennesimo rinvio per un cavillo"

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