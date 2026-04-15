Questa mattina a Bisceglie, in via Vittorio Veneto 106B, sono stati trovati morti due coniugi. Si tratta di una donna di 54 anni e di un uomo di 61 anni. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, ipotizzando un episodio di omicidio-suicidio. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La scena è stata sequestrata per le verifiche del caso.

AGI - Si chiamavano Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, e Luigi Gentile, 61 anni, i coniugi trovati morti questa mattina a Bisceglie, in via Vittorio Veneto 106B. I corpi sono stati rinvenuti sulla rampa di un garage condominiale, dopo essere precipitati dal quarto piano dell'abitazione in cui vivevano. I due sarebbero caduti da un'altezza di circa cinque metri. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l' ipotesi più accreditata è quella di un omicidio seguito da suicidio: l'uomo avrebbe gettato la donna nel vuoto per poi lanciarsi a sua volta. La coppia era in fase di separazione. Le indagini e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i militari della Tenenza dei Carabinieri e il personale sanitario del 118.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Coniugi trovati morti a Bisceglie, ipotesi omicidio-suicidio

Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto dal quinto piano: morti

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