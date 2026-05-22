La procura svizzera ha avviato un’indagine su un incendio che ha interessato un altro locale, coinvolgendo ancora una volta i coniugi Jessica e Jacques Moretti, proprietari del noto locale che si trovava a Crans Montana. L’inchiesta si concentra su presunte irregolarità legate a una possibile frode assicurativa, mentre i coniugi sono già sotto osservazione per il tragico incendio della notte di Capodanno, nel quale hanno perso la vita 41 persone, tra cui sei giovani italiani.

Nuova tegola per i coniugi Jessica e Jacques Moretti, proprietari del Constellation, la discoteca che ha preso fuoco la notte di Capodanno a Crans Montana e in cui sono morte 41 persone, tra cui sei ragazzi italiani. La procura Vallese di Vieux sta investigando su un altro incendio, del 2024, all’interno del Vieux de Chalet sempre di loro proprietà. Secondo quanto riporta Rts, i pm vorrebbero capire se i due abbiano commesso una “frode assicurativa” verso la compagnia che ha versato “centinaia di migliaia di franchi” per la ristrutturazione del posto. In base ai documenti del tribunale e i video inediti visionati dall’emittente svizzera, il ristorante sarebbe stato colpito dalle fiamme il 29 febbraio 2024, poco prima delle 23. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Coniugi Moretti ancora nei guai: la procura svizzera indaga sull’incendio di un altro locale. Si sospetta una “frode assicurativa”

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Crans Montana, parla la procuratrice generale - Storie italiane 09/01/2026

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