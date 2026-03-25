Metro B interrotta fra Castro Pretorio e San Paolo | treni fermi per un problema tecnico

La circolazione della Metro B tra le stazioni di Castro Pretorio e Basilica San Paolo è attualmente sospesa a causa di un problema tecnico. La linea presenta anche rallentamenti sul tratto che collega le altre stazioni, con tempi di percorrenza che arrivano a dieci minuti tra una fermata e l’altra. La circolazione resta interrotta fino a ulteriori comunicazioni.

Servizio interrotto per la Metro B fra Castro Pretorio e Basilica San Paolo. Treni rallentati anche sul resto della linea, con tempi di percorrenza anche di dieci minuti fra una stazione e l'altra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Metro C, problema tecnico sulla linea. Chiuse stazioni Mirti e Gardenie, attivi bus sostitutivi

Treni, Alta velocità Firenze-Bologna: nuovo problema tecnico, ritardi e rallentamentiFIRENZE – Mattinata di disagi oggi, 5 gennaio 2026, sulla linea Alta Velocità Bologna-Firenze.

Tutto quello che riguarda Castro Pretorio

Metro B interrotta fra Castro Pretorio e San Paolo: treni fermi per un problema tecnicoIl servizio della linea B della metropolitana di Roma è al momento interrotto fra le stazioni di Castro Pretorio e Basilica San Paolo. Il disagio è dovuto a un intervento di Atac per un problema ... fanpage.it

Ancora disagi sulla metro B a Roma: tratta interrotta tra Magliana e Castro PretorioAncora caos e disagi per i pendolari: questa mattina il servizio della metro B è stato interrotto nel tratto tra Magliana e Castro Pretorio. Sul percorso, Atac ha attivato navette sostitutive fino a ... fanpage.it