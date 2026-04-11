rinnovati i consigli di intesa san paolo

Sono stati insediati i nuovi Consigli del Territorio di Firenze e Pistoia di Intesa Sanpaolo. Questi organismi rimarranno in carica per un periodo di tre anni, fino al 2026-2029. La loro nomina segna l'inizio di un nuovo mandato per le rappresentanze locali dell’istituto di credito. La cerimonia di insediamento si è svolta nelle rispettive sedi territoriali.

Si sono insediati i nuovi Consigli del Territorio di Firenze e Pistoia di Intesa Sanpaolo, che resteranno in carica per il triennio 2026-2029. Il Consiglio del Territorio di Firenze è così composto: presidente Leonardo Bassilichi, Ceo di Base Digitale Group; membri: Lucia Aleotti (nella foto), azionista e membro del Cda del Gruppo Menarini; Loriano Bocini, presidente di Industrie Bitossi; Patrizia Bucciarelli, vicepresidente e Cfo di Siderurgica Fiorentina Spa; Renzo Cotarella, amministratore delegato di Antinori; Gianni Faggi, amministratore unico di Faggi Enrico Spa; Francesca Mariotti, amministratore delegato di Nwg Spa. Il Consiglio del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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