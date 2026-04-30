Il 1° maggio 2026 a Tencarola si svolgerà un evento organizzato da Selvazzano Dentro, con la partecipazione del sindaco Claudio Piron. La manifestazione si concentrerà su questioni legate ai salari e alla sicurezza sul lavoro nei cantieri. Durante l’iniziativa si parlerà di come i salari siano diminuiti negli ultimi tempi e delle condizioni di sicurezza degli operai impegnati nei cantieri.

? Cosa sapere Selvazzano Dentro organizza il 1° maggio 2026 con il sindaco Claudio Piron.. Il dibattito affronta il calo dei salari e la sicurezza nei cantieri.. Venerdì 1° maggio 2026, la piazza al Lavoratore a Tencarola ospiterà una cerimonia civile e politica organizzata dall’amministrazione di Selvazzano Dentro per riflettere sulle criticità del mercato occupazionale e sulla tutela della salute nei luoghi di produzione. L’appuntamento previsto per la Festa del Lavoro non sarà un semplice momento celebrativo, ma un dibattito pubblico focalizzato sulla necessità di garantire stipendi dignitosi e ambienti sicuri per i lavoratori. Il sindaco...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1° maggio a Tencarola: focus su salari e sicurezza sul lavoro

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