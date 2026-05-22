Confindustria Brindisi premio alla carriera per Vincenzo Gatto

Il 21 maggio 2026, presso l’Auditorium della Tecnica a Roma, si è svolta una cerimonia in cui è stato conferito un premio alla carriera a Vincenzo Gatto. All’evento hanno partecipato il Vice Presidente Vicario di Confindustria Brindisi e altri rappresentanti dell’associazione. Durante l’occasione, il vicedirettore e responsabile dell’area relazioni industriali di Confindustria Brindisi ha preso parte alla premiazione. La cerimonia ha visto la presenza di diversi rappresentanti delle istituzioni e del settore industriale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

BRINDISI - Nella giornata di ieri, giovedì 21 maggio 2026, nell’Auditorium della Tecnica in Roma ed alla presenza del Vice Presidente Vicario di Confindustria Brindisi, Domenico Distante, il vicedirettoreresponsabile dell’area relazioni industriali di Confindustria Brindisi, dott. Vincenzo Gatto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Van Morrison, premio alla carrieraSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Marinella Santini. Premio alla carrieraCi sono vite che si intrecciano in modo indissolubile con un’arte, fino a diventarne un punto di riferimento non solo estetico, ma educativo.