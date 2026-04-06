Van Morrison premio alla carriera
Quest’anno l’artista britannico riceverà il premio alla carriera durante i Jazz FM Awards 2026, eventi organizzati con il supporto di PPL e PRS for Music. La cerimonia si svolgerà in occasione di questa manifestazione dedicata alla musica jazz. Il riconoscimento viene assegnato per il contributo duraturo e significativo dell’artista nel panorama musicale. La premiazione si terrà in una data e luogo ancora da definire.
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