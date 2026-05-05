Marinella Santini Premio alla carriera

Oggi si celebra il riconoscimento a una figura che da anni ha contribuito a plasmare il panorama artistico e culturale, ricevendo un premio alla carriera. La sua attività, caratterizzata da dedizione e passione, ha influenzato numerosi giovani e appassionati del settore. La cerimonia si svolge in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri della comunità artistica.

Ci sono vite che si intrecciano in modo indissolubile con un’arte, fino a diventarne un punto di riferimento non solo estetico, ma educativo. È il caso della grossetana Marinella Santini, figura di spicco nel panorama della Danza nazionale e internazionale che in occasione della ’ Giornata Internazionale della Danza ’ ha ricevuto il Premio alla Carriera Gid 2026. La cerimonia di consegna si è svolta nella splendida cornice della Basilica di Castel Bolognese, con la direzione artistica di Arturo Cannistrà, regista e coreografo, già primo ballerino del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Aterballetto. Il percorso della Santini affonda le radici in una solida formazione accademica nell’Accademia nazionale di Danza, seguita da anni di perfezionamento con i più grandi maestri internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marinella Santini. Premio alla carriera Notizie correlate Sanremo, a Mogol il premio alla carriera: “Il mio premio non c’entra nulla con la politica”Giovedì sera all'Ariston Mogol riceverà un importante premio che gli verrà consegnato dalla città di Sanremo: quello alla carriera Giovedì è atteso... Alla professoressa Maria Teresa Giusti dell'Ud'A il premio alla carriera 'Gioacchino Volpe'Menzione speciale alla docente di Storia contemporanea dell'università d'Annunzio per il suo lavoro "Relazioni pericolose. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Marinella Santini. Premio alla carriera; Eccellenza nella danza: la grossetana Marinella Santini riceve il Premio alla carriera; Merenda nell’oliveta: una giornata tra degustazioni, paesaggio e spirito di comunità; Tu non ti basti mai: la psicologa Camilla Andreini presenta il suo libro. Marinella Santini. Premio alla carrieraCi sono vite che si intrecciano in modo indissolubile con un’arte, fino a diventarne un punto di riferimento non ... lanazione.it Marinella Santini Premio alla Carriera GID 2026: un tributo alla sua dedizione alla DanzaMarinella Santini, figura di spicco della Danza, riceve il Premio alla Carriera GID 2026 per la sua dedizione e innovazione nella Danza, Educazione e Formazione. maremmanews.it Eccellenza nella danza: la grossetana Marinella Santini riceve il Premio alla carriera - x.com Marinella Santini, figura di spicco della Danza, riceve il Premio alla Carriera GID 2026 per la sua dedizione e innovazione nella Danza, Educazione e Formazione. - facebook.com facebook