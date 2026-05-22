Confindustria Benevento imprese e studenti a confronto | arriva il Career Day

Si terrà presto a Benevento un evento dedicato alle imprese e agli studenti, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra il mondo scolastico e quello del lavoro. Durante il Career Day, le aziende presenteranno le proprie attività e opportunità di inserimento, mentre gli studenti avranno la possibilità di ottenere informazioni e approfondimenti sulle professioni e sui percorsi formativi. L’iniziativa vuole creare un momento di scambio che favorisca l’orientamento e la conoscenza reciproca tra i giovani e le imprese locali.

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