Confindustria Benevento imprese e studenti a confronto | arriva il Career Day
Si terrà presto a Benevento un evento dedicato alle imprese e agli studenti, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra il mondo scolastico e quello del lavoro. Durante il Career Day, le aziende presenteranno le proprie attività e opportunità di inserimento, mentre gli studenti avranno la possibilità di ottenere informazioni e approfondimenti sulle professioni e sui percorsi formativi. L’iniziativa vuole creare un momento di scambio che favorisca l’orientamento e la conoscenza reciproca tra i giovani e le imprese locali.
Avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, offrendo ai giovani opportunità concrete di orientamento e crescita professionale. È questo l’obiettivo del Career day programmato da Confindustria Benevento e Istituto Bosco Lucarelli, per il prossimo 25 maggio, dalle 10 alle 13, a Piazza Roma in occasione della giornata dell’Arte e della creatività studentesca che coinvolgerà tutti gli Istituti superiori della provincia. Nello spazio espositivo di Confindustria Benevento, appositamente organizzato, amministratori delegati, CFO e titolari di aziende, risponderanno alle domande e alle curiosità dei ragazzi. Al contempo le aziende aderenti all’iniziativa attraverso dei desk dedicati, incontreranno gli studenti realizzando colloqui di lavoro volti a creare opportunità di inserimento concrete. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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