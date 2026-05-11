Università Carisano Luiss | Career day da 30 anni ponte tra studenti e imprese

Da tre decenni, l'evento dedicato all'incontro tra studenti e imprese si svolge regolarmente, offrendo un momento di confronto e opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. La manifestazione, organizzata dall'ateneo, ha visto nel corso degli anni la partecipazione di numerose aziende e centinaia di studenti provenienti da diversi percorsi accademici. La ricorrenza è stata celebrata con un appuntamento speciale, sottolineando la continuità di questa iniziativa.

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