Università Carisano Luiss | Career day da 30 anni ponte tra studenti e imprese
Da tre decenni, l'evento dedicato all'incontro tra studenti e imprese si svolge regolarmente, offrendo un momento di confronto e opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. La manifestazione, organizzata dall'ateneo, ha visto nel corso degli anni la partecipazione di numerose aziende e centinaia di studenti provenienti da diversi percorsi accademici. La ricorrenza è stata celebrata con un appuntamento speciale, sottolineando la continuità di questa iniziativa.
Roma, 11 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Celebriamo un anniversario importante: trent'anni di Career days. Questo è uno dei diversi appuntamenti che l'ateneo organizza per mettere in contatto i propri studenti con le aziende. E' un lavoro quotidiano che il nostro Career service svolge appunto da trent'anni come una parte importante del processo di formazione". Lo afferma Rita Carisano, direttore generale dell'Università Luiss Guido Carli, intervenendo a Roma, nel campus di viale Romania, per la trentesima edizione dell'evento intitolato 'Connections that matter'. La manifestazione vede la partecipazione di 2.000 studenti e 161 employer, con l'ingresso di 32 nuovi brand tra cui Chanel, Ferrero, Barilla Group, Stellantis e Toyota.🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie correlate
Chieti, al “Luigi di Savoia” il primo Career Day Chimica: studenti a confronto con aziende e universitàGrande partecipazione per la prima edizione del “Career Day Chimica 2026”, organizzato lo scorso 31 marzo all’Istituto di istruzione superiore “Luigi...
Leggi anche: Career day Luiss, orientamento professionale per migliaia di laureandi e neolaureati