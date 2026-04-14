Chieti al Luigi di Savoia il primo Career Day Chimica | studenti a confronto con aziende e università
Lo scorso 31 marzo, all’Istituto di istruzione superiore “Luigi di Savoia” di Chieti, si è svolta la prima edizione del “Career Day Chimica 2026”. L’evento ha visto una forte partecipazione di studenti che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti di aziende e università del settore chimico. La giornata ha incluso incontri e momenti di approfondimento dedicati alle prospettive professionali e agli studi nel campo della chimica.
Grande partecipazione per la prima edizione del “Career Day Chimica 2026”, organizzato lo scorso 31 marzo all’Istituto di istruzione superiore “Luigi di Savoia” di Chieti.L’iniziativa ha visto la presenza di aziende, atenei e agenzie per il lavoro del territorio abruzzese, offrendo agli studenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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L’aeroporto d’Abruzzo apre le sue porte agli studenti dell’istituto Luigi di Savoia di Chieti e forma i piloti del futuroL’aeroporto d’Abruzzo apre le sue porte agli studenti dell’istituto d’istruzione superiore Luigi di Savoia di Chieti.
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