Chieti al Luigi di Savoia il primo Career Day Chimica | studenti a confronto con aziende e università

Lo scorso 31 marzo, all’Istituto di istruzione superiore “Luigi di Savoia” di Chieti, si è svolta la prima edizione del “Career Day Chimica 2026”. L’evento ha visto una forte partecipazione di studenti che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti di aziende e università del settore chimico. La giornata ha incluso incontri e momenti di approfondimento dedicati alle prospettive professionali e agli studi nel campo della chimica.