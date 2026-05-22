Confesercenti Modena Mauro Rossi riconfermato presidente provinciale
Confesercenti Modena ha annunciato la riconferma di Mauro Rossi nel ruolo di presidente provinciale. Rossi ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando di assumere l’incarico con senso di responsabilità e soddisfazione. La sua riconferma avviene in un momento in cui l’associazione si impegna a rappresentare le imprese del settore commerciale e dei servizi a livello locale. Nessun altro nome o dettaglio è stato fornito riguardo ai processi interni di scelta o alle modalità di conferma.
"Ringrazio per la confermata fiducia, che accolgo con la consapevolezza della responsabilità che comporta, ma anche con l'orgoglio di rappresentare una realtà associativa seria e coesa. Proprio su questa coesione contiamo per superare insieme il dolore causato dal grave fatto accaduto a Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sullo stesso argomento
Confesercenti, Mauro Salvatori riconfermato presidente dell'Area Città di ModenaSi è svolta l'assemblea elettiva di Confesercenti Area Città di Modena, che ha portato alla riconferma all'unanimità di Mauro Salvatori alla...
Giuseppe Marinelli riconfermato al vertice della Confesercenti provinciale di AvellinoGiuseppe Marinelli è stato confermato con voto unanime alla presidenza della Confesercenti provinciale di Avellino, dall’assemblea congressuale che...
Una piazza piena di modenesi che hanno scelto di non restare a casa, di stare insieme. Confesercenti Modena era lì, con il Presidente Provinciale Mauro Rossi e la Direttrice Provinciale Marvi Rosselli e altri componenti dell’Associazione, perché nei momenti facebook
Assemblea di Confesercenti. Terzo mandato per Mauro Rossi: Difenderemo le nostre impreseL’imprenditore riconfermato alla presidenza, eletti anche i componenti degli organi dirigenti. Durante la sessione pubblica sono intervenuti anche il segretario nazionale Bussoni e Carlo Cottarelli. ilrestodelcarlino.it
Confesercenti: Mauro Rossi confermato alla PresidenzaEconomia: Nel giorno dell Assemblea annuale alla presenza del Presidente Nazionale Bussoni e dell economista Carlo Cottarelli. Presentata la Proporta di Legge popolare ... lapressa.it