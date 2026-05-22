Confesercenti Modena Mauro Rossi riconfermato presidente provinciale

Confesercenti Modena ha annunciato la riconferma di Mauro Rossi nel ruolo di presidente provinciale. Rossi ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando di assumere l’incarico con senso di responsabilità e soddisfazione. La sua riconferma avviene in un momento in cui l’associazione si impegna a rappresentare le imprese del settore commerciale e dei servizi a livello locale. Nessun altro nome o dettaglio è stato fornito riguardo ai processi interni di scelta o alle modalità di conferma.

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