Confesercenti Mauro Salvatori riconfermato presidente dell' Area Città di Modena

Nell'assemblea elettiva di Confesercenti per l'Area Città di Modena, è stata confermata all’unanimità la presidenza di Mauro Salvatori. La riunione ha visto la partecipazione dei membri dell’associazione, che hanno approvato la sua riconferma. La decisione è arrivata dopo la discussione sulle attività in corso e le prossime iniziative dell’organizzazione. La nomina rimane in vigore per il prossimo mandato.

Si è svolta l'assemblea elettiva di Confesercenti Area Città di Modena, che ha portato alla riconferma all'unanimità di Mauro Salvatori alla presidenza cittadina.Imprenditore con attività situata nel centro storico di Modena, Salvatori guida l'Area Città di Modena da oltre dieci anni e ha.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Assemblea Confesercenti. Riconfermato Bonfanti: "Le priorità per la città"Stefano Bonfanti è stato riconfermato all’unanimità presidente provinciale di Confesercenti Prato per il quadriennio 2026–2030. Giuseppe Marinelli riconfermato al vertice della Confesercenti provinciale di AvellinoGiuseppe Marinelli è stato confermato con voto unanime alla presidenza della Confesercenti provinciale di Avellino, dall’assemblea congressuale che...