Giuseppe Marinelli riconfermato al vertice della Confesercenti provinciale di Avellino

L’assemblea congressuale della Confesercenti provinciale di Avellino si è tenuta ieri a Monteforte Irpino, con l’obiettivo di rinnovare la guida dell’associazione. Giuseppe Marinelli è stato riconfermato alla presidenza con il voto unanime dei presenti. La sua nomina è avvenuta durante l’incontro, che ha visto partecipanti provenienti dal territorio locale. La riunione si è conclusa con l’approvazione della sua candidatura per il nuovo mandato.

Giuseppe Marinelli è stato confermato con voto unanime alla presidenza della Confesercenti provinciale di Avellino, dall’assemblea congressuale che si è svolta ieri a Monteforte Irpino. Si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida dell’associazione di categoria irpina, reso possibile dalle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Psi, Sabrina Turano al vertice della segreteria organizzativa provinciale della federazioneSabrina Turano è la segretaria organizzativa della Federazione provinciale del Partito Socialista italiano (Psi). Woolrich riconfermato al vertice, ma la pressione sul mercato non accenna a calareWoolrich ha ottenuto un accordo che blocca i 40 trasferimenti in sede previsti nel capoluogo piemontese, mettendo fine a una delle più intense...