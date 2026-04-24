Bonus anche ai non avvocati e pure se lo straniero non remigra | come cambia la norma sui rimpatri dopo lo stop del Colle

Una nuova normativa sui rimpatri sta suscitando discussioni dopo che il presidente della Repubblica ha deciso di sospenderla. La legge, che ha generato polemiche, prevede l’erogazione di bonus anche a persone non avvocati e senza distinzione tra stranieri che “remigano” o meno. In Parlamento, il provvedimento è stato paragonato al gatto di Schrödinger, simbolo di uno stato di incertezza contemporanea.

In Parlamento è stato paragonato al gatto di Schrödinger, che nel celebre paradosso è vivo e morto allo stesso tempo. Proprio questo destino, in effetti, tocca all’articolo 30-bis del nuovo decreto Sicurezza, la norma su cui il governo è andato a schiantarsi contro il muro del Quirinale. Introdotto in sede di conversione al Senato, l’articolo prevede un “ premio ” economico di 615 euro agli avvocati che assistono i migranti nelle procedure di rimpatrio volontario, da erogare solo “alla partenza dello straniero”: un incentivo per favorire la “ remigrazione ” – totem dell’estrema destra – ma contestatissimo dalle opposizioni e dalla stessa avvocatura.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bonus anche ai non avvocati e pure se lo straniero non “remigra”: come cambia la norma sui rimpatri dopo lo stop del Colle Notizie correlate Leggi anche: Dl sicurezza, Meloni: «La norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio. Decreto ad hoc dopo i rilievi del Colle» Leggi anche: Dl Sicurezza, Meloni: “Nessun pasticcio, la norma sui rimpatri resta. Un decreto per i rilievi del Colle” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scintille alla Camera, l’opposizione attacca sui bonus ai legali; Dl sicurezza, ecco cosa prevede la norma sui rimpatri dei migranti con l’incentivo agli avvocati; Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Le proteste: Come la taglia nel selvaggio West. Anche gli avvocati contro la maggioranza: Eliminate la norma; Dl sicurezza, Camera boccia pregiudiziali di incostituzionalità. Opposizioni occupano banchi Governo. Dl Sicurezza e caso politico, il così non va di Mattarella sui bonus agli avvocati per i rimpatri dei migrantiIl premio agli avvocati per i rimpatri di migranti fa scoppiare un caso politico tra Quirinale e governo. Al Senato un emendamento al decreto sicurezza ha previsto un premio di 615 euro per gli avvo ... affaritaliani.it Scontro sul 'bonus rimpatri', gli avvocati bolognesi: Disegno politicamente orientatoSotto accusa i 615 euro ai legali per l'uscita dei migranti, presentato dal senatore bolognese, Lisei. Il Governo incassa la fiducia, ma il Quirinale potrebbe costringere a una correzione d'urgenza. P ... bolognatoday.it RETROSCENA: "SPUNTANO" 8.4 MILIARDI DI CREDITI #SUPERBONUS I tecnici del Mef svelano: a marzo 2026 spuntati fuori 8,4 miliardi di bonus edilizi spesi che nessuno aveva visto. (ebbene sì, @MagisterZatta @Luca_Fantuzzi, è quel mio nuovo c x.com Bonus condizionatori 2026, un dettaglio potrebbe farti perdere l’incentivo: chi può fare domanda e come C’è tempo fino al 31 dicembre di quest’anno per accedere all’agevolazione facebook