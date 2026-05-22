Condannato a morte si salva per un intoppo | non si trova la vena per l' iniezione letale
Un condannato a morte si è trovato inaspettatamente in una situazione imprevista quando, durante l’esecuzione con iniezione letale, i medici non sono riusciti a trovare una vena adatta. Era in attesa di essere giustiziato dopo aver ricevuto la condanna definitiva, ma il tentativo di somministrare il farmaco si è interrotto a causa di questa difficoltà tecnica. La procedura, che avrebbe dovuto portare alla sua esecuzione, si è fermata senza che l’iniezione fosse completata.
Era pronto a morire, perché questa era la condanna decisa per lui, ma al momento di iniettare il farmaco letale i medici non hanno trovato la vena. Si è salvato così Tony Carruthers, condannato alla pena capitale nel Tennessee. Non è neppure la prima volta che capita. alcuni Stati infatti hanno. 🔗 Leggi su Today.it
Boyfriend announced he had another fiancée,but when top CEO held pregnant her,He's gone crazy.
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