Condannato a morte si salva per un intoppo | non si trova la vena per l' iniezione letale

Un condannato a morte si è trovato inaspettatamente in una situazione imprevista quando, durante l’esecuzione con iniezione letale, i medici non sono riusciti a trovare una vena adatta. Era in attesa di essere giustiziato dopo aver ricevuto la condanna definitiva, ma il tentativo di somministrare il farmaco si è interrotto a causa di questa difficoltà tecnica. La procedura, che avrebbe dovuto portare alla sua esecuzione, si è fermata senza che l’iniezione fosse completata.

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