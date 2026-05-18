Il cuore si ferma mentre si trova sul pianerottolo | uomo strappato alla morte dal 118

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 16 maggio, un uomo di 71 anni è stato salvato da un infarto mentre si trovava sul pianerottolo di casa sua. L'intervento d'urgenza è stato eseguito dall'equipaggio di un'ambulanza, chiamato rapidamente sul posto. Alla presenza di numerose persone, il cuore dell’uomo si è fermato, ma grazie alla prontezza e alla competenza del personale medico, è stato possibile ripristinare le funzioni vitali. L'episodio si è concluso con il trasporto in ospedale per ulteriori cure.

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Una straordinaria dimostrazione di freddezza e altissima professionalità è stato registrato lo scorso 16 maggio quando l'equipaggio dell'ambulanza India Nazionale è intervenuto d'urgenza in Via Caracciolo per un uomo di 71 anni colpito da un violentissimo infarto. L'allerta per codice giallo si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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