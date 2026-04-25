Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha comunicato la reintroduzione di metodi di esecuzione federali, come l’iniezione letale e la fucilazione. Queste modalità, sospese in passato, sono state ripristinate nell’ambito delle misure adottate dall’amministrazione attuale. La decisione riguarda l’applicazione della pena di morte a livello federale e rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche precedenti.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato una nuova linea di rafforzamento della pena di morte federale nell’ambito delle politiche dell’amministrazione del presidente Donald Trump. Secondo un comunicato ufficiale, viene reintrodotto il protocollo di iniezione letale già adottato in precedenza e ampliato il ventaglio delle modalità esecutive, includendo anche il plotone di esecuzione. Le autorità hanno inoltre previsto una semplificazione delle procedure interne per accelerare i casi capitali. Il Dipartimento ha motivato la decisione affermando che le misure sarebbero volte a “scoraggiare i crimini più gravi, garantire giustizia alle vittime e offrire una chiusura ai familiari delle vittime”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - USA, stretta sulla pena di morte federale: reintrodotte iniezione letale e fucilazione

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