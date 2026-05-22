Condannata la stalker di Madalina Ghenea | Le ha causato crisi di panico e l'ha fatta vivere nella paura

Una donna accusata di stalker nei confronti di un’attrice è stata condannata in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione. La giudice del Tribunale di Milano ha evidenziato che l’imputata avrebbe causato crisi di panico e paura alla vittima, costringendola a ridurre la sua esposizione pubblica. La condanna si basa sulle testimonianze e sugli elementi raccolti durante il processo, che hanno dimostrato come la presenza indesiderata abbia influenzato la vita quotidiana della donna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui