Condannata la stalker di Madalina Ghenea | Le ha causato crisi di panico e l'ha fatta vivere nella paura
Una donna accusata di stalker nei confronti di un’attrice è stata condannata in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione. La giudice del Tribunale di Milano ha evidenziato che l’imputata avrebbe causato crisi di panico e paura alla vittima, costringendola a ridurre la sua esposizione pubblica. La condanna si basa sulle testimonianze e sugli elementi raccolti durante il processo, che hanno dimostrato come la presenza indesiderata abbia influenzato la vita quotidiana della donna.
La stalker di Madalina Ghenea è stata condannata in primo grado a 1 anno e 6 mesi. Secondo la giudice del Tribunale di Milano, avrebbe costretto la 45enne a vivere "nella paura" e a limitare "l'esposizione pubblica" per "paura per sé e la sua famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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