Lo scontro tra Furfaro e Giordano | Sul poliziotto di Rogoredo la figura di me**a l'ha fatta lei
Nella puntata di martedì 3 marzo di È sempre Carta Bianca, Marco Furfaro del Partito Democratico ha criticato Mario Giordano per aver deciso di trasmettere in tv il monologo di un poliziotto coinvolto nell'incidente di Rogoredo, poco prima che si aprissero le indagini su Cinturrino. La discussione si è concentrata sulla scelta di portare alla ribalta quella testimonianza, suscitando un acceso scambio tra i due.
